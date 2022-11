Conditia "2 parcari la 1 apartament" ar putea fi regandita

Aprobata in anul 2018, hotararea Consiliului Local Brasov prin care se stabilea ca pentru fiecare unitate locativa nou construita in Municipiul Brasov se vor asigura minim doua locuri de parcare in interiorul proprietatii ar putea fi regandita. Mai exact, marti, 1 noiembrie, intr-o conferinta de presa, primarul Brasovului, Allen Coliban, a declarat ca municipalitatea are in plan sa reanalizeze daca cele doua locuri de parcare pe unitate locativa sunt necesare ... citeste toata stirea