Conferinta Great People Inside - Everything HR, un eveniment de impact in domeniul resurselor umane a reunit la Brasov peste 350 de participanti

Anul acesta, cea de-a 19-a editie a Conferintei Great People Inside a reunit la Brasov in 29-30 Mai peste 350 de participanti - specialisti din HR, marketing, vanzari, manageri, antreprenori si coachi.Temele au fost diverse, de la beneficiile si nevoile angajatului in 2024 la leadership si spiritualitate in business. Doua zile pline de prezentari captivante si de panel-uri cu sens care aduc claritate si informatii noi.Everything HR by Great People Inside este un concept revolutionar de ... citește toată știrea