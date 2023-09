Sinaia, oras si statiune montana din judetul Prahova se afla la 100 km de Bucuresti, in regiunea istorica a Munteniei. Aceasta se pozitioneaza intr-o zona muntoasa de pe valea raului Prahova, la poalele Muntelui Furnica din Masivul Bucegi (Carpatii Meridionali). In 1695 Mihai Cantacuzino a construit o manastire si a numit-o Sinaia, numita dupa Muntele Biblic Sinai.Numele a fost atribuit orasului, care s-a dezvoltat rapid odata cu lansarea liniei de cale ferata in 1878. Regele Carol I al ... citeste toata stirea