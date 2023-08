Proiectul noului pod de la Voila este, in continuare, in etapa pregatirii documentatiilor tehnice, astfel. Astfel, Consiliul Judetean Brasov a semnat cu o firma din Iasi, SC Infra Proiect PC, un contract in valoare de 20.000 de lei, fara TVA, pentru verificarea documentatiilor tehnice pentru acest pod.Conform contractului, consultantul va trebui verifice, printre altele, solutiile tehnice pentru rezistenta mecanica si stabilitate, siguranta in exploatare si pentru protectia mediului, iar in ... citeste toata stirea