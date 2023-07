Consiliul Judetean Brasov a incasat, in prima jumatate a acestui an, 67,12% din sumele estimate la inceputul anului. Administratia judeteana brasoveana a estimat venituri in valoare totala de 415.695.560 lei, insa pana la data de data de 30 iunie a fost incasata suma totala de 279.022.460 lei. Cifrele sunt prezentate intr-un proiect de hotarare de Consiliu Judetean privind aprobarea executiei bugetare in prima jumatate a anului, act normativ ce urmeaza a fi supus aprobarii in sedinta de plen ... citeste toata stirea