Consiliul Judetean Brasov a finalizat implementarea proiectelor europene pentru perioada 2014 -2020

Consiliul Judetean Brasov a finalizat implementarea tuturor proiectelor finantate cu fonduri europene accesate in perioada 2014-2020, odata cu incheierea lucrarilor la drumul interjudetean Covasna - Brasov, care face legatura intre drumul national DN 12 si drumul national DN 13. Receptionarea lucrarilor la sectoarele din judetul Brasov cu o lungime totala de 20,83 km s-a facut vineri, 24 mai, in localitatea Augustin, la podul peste Olt, refacut integral in cadrul acestui proiect.Prin acest ... citește toată știrea