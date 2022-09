Consiliul Judetean Brasov se pregateste sa faca achizitii in sistem centralizat

Judetul Brasov va avea o Unitate de Achizitie Centralizata. Consiliul Judetean Brasov este partener intr-un proiect al Agentiei Nationale de Achizitii Publice (ANAP), care implementeaza in aceasta perioada masurile incluse in Strategia Nationala in domeniul Achizitiilor Publice. Una dintre aceste masuri este infiintarea de unitati de achizitii centralizate (UCA) la nivel local. "Judetul Brasov face parte din programul pilot, in baza unui parteneriat pe care l-am semnat cu agentia inca din luna ... citeste toata stirea