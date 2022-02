Consiliul Judetean va prelungi perioada de utilizare a creditelor pentru Aeroportul Brasov

Consilierii judeteni brasoveni se vor intruni vineri, 25 februarie, in cea de-a doua sedinta extraordinara din aceasta saptamana, dupa cea de luni, 21 februarie. Anuntul a fost facut de vicepresedintele Consiliului Judetean Brasov, Serban Todorica, in timpul plenului de luni. In sedinta de vineri, printre altele, va fi dezbatut un proiect de hotarare privind modificarea unei clauze din creditele contractate in anul 2018, cand administratia judeteana brasoveana s-a imprumutat cu suma totala de ... citeste toata stirea