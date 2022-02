Consiliului Concurentei: "E un mit ca am fi avut preturi mai mici daca produceam mai multa energie"

Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a facut mai multe declaratii in cadrul conferintei "Liberalizarea si portabilitatea - succesul din telecom vs impasul din energie si gaze. Asta inseamna sa faci parte dintr-o piata interna"."Un mit in care traim este problema noastra ca nu ne satisfacem necesitatile energetice, ca acum cativa ani exportam energie electrica si acum importam. La gaze, importam 10%, acum am ajuns sa importam 20%. Bun, e foarte bine ca produci si exporti, ... citeste toata stirea