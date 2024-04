Constantin Brutaru, de la multinationala, la privat: O nevoie de emancipare profesionala!

Cu o experienta de peste 20 de ani in conducerea echipelor din industria de retail, Constantin Brutaru a ales sa se alature echipei DO Security Brasov, operator privat specializat in domeniul de securitate si paza, in functia de director comercial si dezvoltare.Trecerea de la multinationala catre o companie cu capital integral romanesc s-a facut firesc. Ca o nevoie de schimbare si o motivare personala si profesionala demult asteptata.Intr-un interviu acordat Ziarului Bursa, noul director al ... citește toată știrea