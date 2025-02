Constantin Nita, fost ministru al Energiei: De ce ignoram China?

Constantin Nita a lansat o serie de critici la adresa Guvernului, care, spune el, ignora avantajele economice ale Romaniei intr-o deschidere comerciala catre China."O intrebare pe care mi-am pus-o de multe ori in ultimi ani. De ce Guvernul Romaniei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei etc. nu doresc sa coopereze cu China? Si asta in conditiile in care vecinii nostrii (Ungaria, Serbia, Polonia), precum si partenerii europeni (Franta, Germania etc.) sau partenerul strategic SUA, ... citește toată știrea