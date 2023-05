Lansata la finalul lunii noiembrie a anului trecut, licitatia pentru parcarea de tip "park&ride" din Bartolomeu, in vecinatatea viitoarei Sali Polivalente Brasov este in curs de finalizare. Astfel, marti, 16 mai, primarul Brasovului, Allen Coliban, a anuntat ca in aproximativ o luna ar putea fi semnat contractul de lucrari, asta daca nu apar contestatii."Au fost depuse 4 oferte, iar acestea sunt acum in evaluarea financiara. Cred ca in 10 zile vom putea desemna castigatorul. Dupa ce se ... citeste toata stirea