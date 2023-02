Constructia unui bloc cu 10 etaje in locul fostului Motel Dreher din Bartolomeu, respinsa

Amplasamentul vechiului Motel Dreher din cartierul brasovean Bartolomeu, distrus de un incendiu, este vizat pentru constructia unui nou hotel, firma rasnoveana care detine terenul incepand inca din aprilie 2021 demersurile pentru edificarea acestuia.Antreprenorii au luat insa in calcul si amenajarea unui imobil cu functiuni mixte in perimetrul fostului motel, care sa aiba atat spatii de cazare, cat si spatii rezidentiale si de birouri. In conformitate cu o solicitare depusa la Primaria Brasov, ... citeste toata stirea