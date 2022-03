Consumi mai mult de 300 KWh/luna? Suna la Hidroelectrica

Ministrul Energiei, Virgil popescu, a vorbit marti, 22 martie, despre comparatia dintre noile masuri de siprijin pentru populatie si companii si OUG 114, indemnandu-o pe romanii care consuma mai mult de 300 KWh/luna sa se mute la Hidroelectrica, care are oferte atractive.Ordonanta privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023 a fost publicata marti dimineata in Monitorul Oficial, si, conform acesteia, ... citeste toata stirea