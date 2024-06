Continua iluminarea partiilor din Poiana Brasov. Pentru Drumul Rosu si Subteleferic este nevoie de 34.291.996 lei

Chiar daca schiul a devenit o "loterie" in Poiana Brasov, din cauza iernilor tot mai calduroase, municipalitatea brasoveana are in plan sa continue investitiile in domeniul schiabil.Astfel, in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov din 27 iunie alesii locali urmeaza sa aprobe indicatorii tehnico - economici pentru instalatii de iluminat si nocturna pentru partiile Drumul Rosu si Subteleferic.Prin acest proiect se propune realizarea unui sistem de iluminat nou compus din retele de ... citește toată știrea