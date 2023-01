Contoarele inteligente cresc de fapt consumul la energie electrica

Din ce in ce mai multi consumatori casnici se plang, in plina criza a energiei, ca asa zisele "contoare inteligente", a caror montare a fost impusa de Uniunea Europeana, ajung sa le dubleze facturile.Specialistii in domeniul energiei spun ca principala problema a acestor contoare "inteligente" este faptul ca acestea inregistreaza fluctuatiile de tensiune ca fiind consum, ajungandu-se astfel in situatii in care facturile sunt chiar duble decat cele normale.Pe langa faptul ca aceste contoare ... citeste toata stirea