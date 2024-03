Contribuabilii din Brasov au intrat in vrie

Avand in vedere ca se apropie termenul pana la care se acorda bonificatiilor de 10% de la bugetul local, brasovenii au inceput sa formeze, din nou, cozi de zeci de metri la punctele de incasare ale Directiei Fiscale Brasov. Este o tendinta care se manifesta in fiecare an, a declarat purtatorul de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea."In fiecare an, cand se apropie data de 31 martie, numarul persoane care merg sa plateasca taxele si impozitele locale este in crestere", a mentionat ... citește toată știrea