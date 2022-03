Controalele "11 lei benzina": ITM, ANAF, ANPC, Concurenta

Autoritatile nu tolereaza manipularea pietei iar pentru aceia care au gresit sanctiunile vor fi aplicate la nivelul maxim, a transmis ministrul Finantelor, Adrian Caciu, dupa isteria de la benzinarii de miercuri seara."Guvernul Romaniei si implicit Ministerul Finantelor nu tolereaza si nu vor tolera manipularea in piete, distorsiuni in cadrul acestora, practici comerciale inadecvate sau incorecte, mai ales in situatia economica complicata prin care trecem. Am fost profund revoltat de ceea ce ... citeste toata stirea