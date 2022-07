Conturile de Revolut ale romanilor pot fi poprite

Conturile de Revolut pot fi supuse popririi, a decis justitia din Romania, in doua dosare ale unor clienti care au datorii la alte institutii bancare. Cele doua hotarari reprezinta o premiera in tara noastra si vizeaza, pe viitor, pe totI cei peste 2 milioane de clienti pe care ii are Revolut in Romania.In Romania, conturile Revolut in lei sunt "depozitate" la Libra Internet Bank, ca urmare a unui parteneriat semnat de cele doua institutii, in anul 2020. Acest lucru a permis Revolut Payments ... citeste toata stirea