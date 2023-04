Omul de afaceri George Copos, proprietarul companiei Ana Hotels, a anuntat, vineri, in timpul evenimentului "Caravana Antreprenoriatului" care a avut loc in Poiana Brasov, ca a investit peste 60 de milioane de euro in cei 27 de ani de cand detine hotelurile Bradul, Sportul si Poiana din statiune. "Sunt cel mai mare investitor din Poiana Brasov", a spus omul de afaceri.Copos mai detine compania de transport pe cablu Ana Teleferic, iar, recent, a achizitionat si restaurantul Panoramic de pe ... citeste toata stirea