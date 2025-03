Cotatiile Olx pentru Brasov. 1 camera - 86.440 euro, 2 camere - 118.855 euro

Preturile medii ale apartamentelor de vanzare - vechi si noi - au inregistrat, in februarie, in Romania, o crestere de 12% comparativ cu aceeasi luna a anului 2024. Interactiunile dintre cumparatori si vanzatori au crescut cu 24% fata de februarie 2024, dar au scazut cu 13% fata de luna anterioara."Datele noastre arata ca trendul de crestere a preturilor se mentine, iar in februarie preturile medii de vanzare au crescut in toate orasele mari din tara. Totodata, Cluj-Napoca devine primul oras ... citește toată știrea