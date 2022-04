Creat la Brasov, cu clienti in Canada, Franta si Germania

"Paul the bunny" este numele pe care Nicoleta Costache l-a dat proiectului ei inspirat de o pasiune mai veche redescoperita pentru desen. A inceput creionand personajul unui iepuras intr-o serie de ilustratii facute chiar de ea, iar aprecierile primite din partea prietenilor au facut-o sa continue."Primele desene le-am facut in urma cu sase ani. Am creat o pagina de Facebook pentru a pune aceste desene, apoi a incoltit ideea de a face carti de colorat. Cineva m-a inspirat sa fac o jucarie si ... citeste toata stirea