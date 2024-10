Cresc ratele

Ratele romanilor care au credite luate dupa luna mai 2019 cu dobanda variabila cresc din nou. IRCC a ajuns la 5,99 %, in crestere cu 0,15 procente, si ramane in continuare mai mare decat ROBOR.Astfel, cine are, spre exemplu, un credit ipotecar de 250 de mii de lei, luat pe 30 de ani, cu o dobanda formata din indice si o marja de 3,5%, va ... citește toată știrea