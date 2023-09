In noile masuri fiscale pe care Guvernul Ciolacu urmeaza sa le adopte se are in vedere si cresterea Taxei pe Valoare Adaugata pentru anumite produse, potrivit Antena 3 CNN.- TVA-ul va creste de la 5% la 9% pentru produsele montane, bio si traditionale.Prin urmare, laptele bio care pana acum costa 9 lei, dupa adoptarea noilor masuri fiscale va costa 9,3 lei. Zacusca bio care pana acum costa 25 de lei, va urma sa coste 26 de lei.- TVA-ul creste de la 9% la 19% pentru alimente cu ... citeste toata stirea