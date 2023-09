Depozitele la banci ale firmelor si populatiei au crescut, in luna august 2023, cu 0,7% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 533,59 miliarde de lei, iar fata de aceeasi perioada a anului anterior s-au majorat cu 9,7% (0,2 la suta in termeni reali), arata datele prezentate luni de Banca Nationala a Romaniei.Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 68% in totalul depozitelor ... citeste toata stirea