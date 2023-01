Cresterile preturilor la politele RCA lasa sistemul de bonus-malus fara bonus

Pretul unei polite RCA a crescut constant in ultimul an din cauza falimentului celui mai mare asigurator din piata, City Insurance, iar odata cu acest soc sistemul de bonus-malus si-a pierdut partea de bonusare, cel putin pentru primele categorii de bonus, potrivit Mediafax.Anul 2023 incepe cu o piata a asigurarilor care se uita in continuare cu mare atentie la segmentul RCA, care pana la finalul anului trecut a consemnat cresteri ... citeste toata stirea