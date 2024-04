Cristian: 14,5 milioane de lei pentru a rezolva problema apei de ploaie din noua zona de case dinspre Vulcan

Comuna Cristian s-a dezvoltat accelerat in ultimii ani pe latura de Vest, respectiv dinspre Vulcan, unde au fost ridicate mai multe ansambluri de case. Astfel, au aparut si mai multe strazi noi, unele fiind inca la stadiul de ulita. In vederea modernizarii acestora, pentru inceput, edilii din comuna vor sa rezolve problema retelelor, iar inainte de amenajarea carosabilului este necesara proiectarea si amenajarea unei retele de canalizare pluviala.In prezent, este in curs de avizare ... citește toată știrea