Cristianul a dat in lucru un studiu de circulatie privind organizarea traficului auto si pietonal

Cristianul s-a dezvoltat accelerat din punct de vedere imobiliar in ultimii 15 ani, astfel ca pe harta comunei au aparut noi strazi si noi drumuri de legatura. Primaria a demarat acum intocmirea unui studiu de circulatie privind organizarea traficului auto si pietonal. Acesta ar urma sa fie intocmit de catre firma Good Life Project din Brasov, in schimbul sumei de 120.000 de lei fara TVA, respectiv 142.800 lei cu TVA, in conformitate cu datele din anuntul de atribuire postat pe platforma de ... citește toată știrea