Criza chioscurilor din Centrul istoric al Brasovului, in etapa analizelor

Primaria Brasov pare a fi facut un pas inapoi in ceea ce-i priveste comerciantii din Centrul istoric al Brasovului (chioscuri, tarabe, carute etc.), a caror contracte cu municipalitatea au expirat si nu au putut fi prelungite in lipsa unui regulament privind comertul stradal.Initial, comerciantii care au deschis chioscurile 6 iunie (cand au expirat contractele) au fost amendati, insa joi, 9 iunie, Primaria Brasov a anuntat ca urmeaza "analize" si ca nu are ca obiectiv inchiderea acestor ... citeste toata stirea