Cu 1,35 milioane de euro: O familie din Brasov a deschis doua Carrefour in Prejmer si Ghimbav

Compania Kronstadt Group of Company din Brasov, detinuta de familia Constantin, a investit aproximativ 1,35 milioane de euro in constructia a doua magazine Carrefour in Prejmer si Ghimbav.In magazinul din Prejmer, investitia s-a cifrat la 600.000 de euro, acesta devenind operabil in urma cu cateva saptamani.Magazinul din Ghimbav ar urma sa fie operabil in urmatoarele doua luni, aici investitia ridicandu-se la 750.000 de euro.Cele doua magazine au fost inchiriate unui operator care ... citeste toata stirea