Programul "Litoralul pentru toti" continua traditia sa si ajunge la cea de-a 42-a editie in aceasta toamna. Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) a anuntat ca programul se va desfasura in perioada 1 - 30 septembrie 2023 si se adreseaza tuturor turistilor care doresc sa petreaca un sejur pe litoralul autohton in extra-sezon.Pentru aceasta editie, s-au inscris deja in program 48 de hoteluri din toate statiunile de pe litoral, oferind in total aproximativ 5.000 de locuri de cazare ... citeste toata stirea