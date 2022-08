Cu cat a scazut pretul benzinei, calculele Consiliului Concurentei

Preturile carburantilor practicate de marile lanturi de benzinarii au scazut comparativ cu finele lunii iunie, cu 58 de bani/litru in medie la benzina standard si cu 56 de bani/litru la motorina standard, conform datelor centralizate de Consiliul Concurentei. Nu este luata in calcul reducerea de 50 de bani acordata de Guvern.Astfel, la Gazprom, Mol, OMV si Rompetrol pretul litrului de benzina a scazut de la 8,69 lei in data de 30 iunie la 8,12 lei in 12 august, la Lukoil de la 8,62 lei la 8, ... citeste toata stirea