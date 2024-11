Cu cat cresc pensiile de la 1 ianuarie? Seful CNPP: cu minim 10,4%

Valoarea punctului de referinta se majoreaza anual, in luna ianuarie, cu rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuti in anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicati de Institutul National de Statistica."Incepand din 2025, cresterea pensiilor din Romania are o formula foarte simpla de calcul, in sensul ca aplicam doi indicatori foarte clari, predictibili, pe care ii stim de la ... citește toată știrea