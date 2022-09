Cu cat s-a scumpit viata intr-un an

Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,3% in luna august a acestui an, de la 15% in luna iulie, potrivit datelor publicate luni, 12 septembrie, de Institutul National de Statistica (INS). "Preturile de consum in luna august 2022 comparativ cu luna iulie 2022 au crescut cu 0,6%. Rata inflatiei de la inceputul anului (august 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 11,6%. Rata anuala a inflatiei in luna august 2022 comparativ cu luna august 2021 este 15,3%. Rata medie a modificarii preturilor de ... citeste toata stirea