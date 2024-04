Cu cat vinde acum ANAF un apartament de 2 camere in Brasov

ANAF scoate la licitatie un apartament cu 2 camere, situat in Brasov, zona Racadau. Apartamentul are o suprafata utila de 48 de metri patrati. Licitatia va avea loc in data de 23 mai 2024 si porneste de la pretul de 397.800 de lei (79.953 de euro la cursul BNR), fara TVA."DGRFP Brasov prin intermediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Brasov, in temeiul prevederilor art 250 alin (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ... citește toată știrea