Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a anuntat marti, 12 septembrie, la Antena 3, cu cat vor creste pensiile romanilor anul viitor. Seful de la Finante a vorbit de cresterea pensiilor romanilor si a vehiculat un procent, insa a precizat ca raspunsul final va fi dat de coalitia de guvernare."Sunt bani pentru cresterea pensiilor, vor fi majorate cu minim 16 miliarde de lei. (...) In procente inseamna ca am luat in calcul o crestere a pensiilor cu aproximativ 14%, dar procentul final va fi ... citeste toata stirea