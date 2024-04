Cu "petrodolari": autostrada Comarnic - Brasov si calea ferata Predeal - Brasov

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri, 17 aprilie, intr-o conferinta de presa cu premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ca urmeaza sa discute cu Fondul suveran de investitii al statului Qatar un pachet de potentiale investitii in valoare de 15 miliarde de euro. "Avem in analiza proiecte cu o valoare totala de peste 15 miliarde de euro. Imi doresc ca Romania sa fie poarta de investitii a statului Qatar in Uniunea Europeana", a declarat premierul.Ciolacu a ... citește toată știrea