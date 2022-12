Cum a explicat Compania Apa cresterile de preturi

In primele trei luni ale anului viitor, brasovenii deserviti de Compania Apa Brasov nu vor avea parte de noi cresteri ale tarifelor. Anuntul a fost facut marti, 14 decembrie, de reprezentantii Companiei Apa, intr-o conferinta de presa, cand a explicat si de ce a fost luata decizia majorarii pretului apei, incepand cu 1 ianuarie 2023. "Initial, aceasta majorare nu era in grafic, insa, ca urmare a cresterii preturilor la energia electrica, la gaz, la combustibili, am fost nevoiti sa recurgem la ... citeste toata stirea