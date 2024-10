Cum au evoluat preturile apartamentelor la Brasov si in marile orase ale tarii?

Preturile medii ale apartamentelor de vanzare - vechi si noi - au inregistrat o crestere de 15% in septembrie comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, conform celor mai recente date de pe Storia, platforma de imobiliare lansata de OLX. La capitolul contactarilor, datele arata ca in luna septembrie a acestui an au fost cu 52% mai multe interactiuni intre vanzatori si cumparatori comparativ cu luna septembrie a anului trecut."Luna septembrie a adus noi modificari in evolutia preturilor ... citește toată știrea