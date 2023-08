Aytunc Gunay, Presedintele Consiliului de Administratie Bozankaya, a dezvaluit, intr-un interviu acordat publicatiei "Buna ziua, Brasov", faptul ca intreprinderea exploreaza noi oportunitati de extindere in Romania, in prezent avand un interes ridicat pentru orasul Brasov.Cu experienta in fabricarea tramvaielor pentru Iasi si Timisoara, precum si a altor vehicule ecologice, Bozankaya se concentreaza pe promovarea mobilitatii electrice in Romania si participa activ in licitatiile din acest ... citeste toata stirea