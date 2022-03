Cum poti afla online ce vechime in munca ai acumulat si contributia pentru pensie

Romanii care vor sa se lamureasc in ce masura angajatorul i-a platit contributiile pentru pensie, dar si ce vechime in munca a acumulat o pot face de acum, online.Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) are acum pus la punct un sistem informatic destul de bun, iar informatiile importante pe care le vizeaza orice roman pot fi obtinute fara a fi nevoie de un drum la sediul din localitatea de domiciliu.Pentru a putea verifica vechimea in munca, varsta de ... citeste toata stirea