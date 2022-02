Cum poti verifica online vechimea in munca si daca angajatorul a platit contributia la pensii

Serviciile electronice s-au modificat semnificativ in Romania. Acum oamenii nu vor mai fi nevoiti sa faca drumuri pentru cateva informatii utile. Se pot verifica cu usurinta toate informatiile legate de pensie, printre care si anii de vechime acumulati in munca.Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP) are acum pus la punct un sistem informatic destul de bun, iar informatiile importante pe care le vizeaza orice roman, pot fi obtinute fara a fi nevoie de un drum la sediul din localitatea ... citeste toata stirea