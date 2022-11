Cum se vede noua "Lege a bacsisului" la Brasov: "Noi am fi multumiti cu 10%"

Carciumarii brasoveni sunt nemultumiti de forma Legii impozitarii bacsisului, adoptata marti, 8 noiembrie, de Camera Deputatilor. Horia Huluban, presedintele Asociatiei Comerciantilor din Piata Sfatului, spune ca "se va ajunge din nou sa se alerge dupa ospatari sa vada daca au facut un ban in plus, daca au un ban in plus in casa". Acesta a declarat pentru BizBrasov ca "in Piata Sfatului, bacsisul ar trebui sa fie de 10% - noi am fi multumiti cu 10%", apreciind ca "tips"-urile pot fi o sursa de ... citeste toata stirea