Cum va functiona plata bacsisului incepand din ianuarie 2023?

Conform Legii 376/2022, bacsisul trebuie fiscalizat, de catre restaurante si baruri, de la 1 ianuarie 2023. In acest context, insa, apare si o prevedere ce permite localurilor sa incaseze bacsisurile direct prin plata cu cardul bancar, chestiune ce nu putea fi facuta pana acum.Cum va functiona plata bacsisului fiscalizat? In primul rand, trebuie subliniat ca bacsisul ramane optional, la fel ca pana acum. In al doilea rand, clientii vor primi, inainte de emiterea bonului fiscal, o nota de ... citeste toata stirea