Fostul premier Florin Citu, presedintele PNL si al Senatului Romaniei, vrea sa vina cu solutii pentru cresterea salariilor in Romania. Potrivit lui Citu, reducerea CAS este cea mai buna solutie.Liderul PNL Florin Citu a postat, duminica, un mesaj pe Instagram, in care prezinta solutii pentru a creste salariile pentru toti romanii si da exemplu reducerii CAS de la 25% la 20% - aproximativ 317 lei in ... citeste toata stirea