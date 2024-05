Cumpaturi din Coreea de Sud: 54 de obuziere autopropulsate

Armata romana ar putea avea in curand obuziere de 155 de mm senilate (K-9 Thunder) produse in Coreea de Sud. In licitatia lansata de Ministerul Apararii a ramas doar o companie importanta din peninsula, Hanua. Un astfel de obuzier poate distruge cu 4 lovituri o suprafata de marimea unui stadion, iar intr-un singur minut trage 8 proiectile."Am folosit obuzierele impotriva Coreei de Nord, in urma atacului din 2010, si am avut un raspuns foarte rapid, puteti vedea dovezile daca va uitati in ... citește toată știrea