Brandul romanesc Elfi a lansat, in premiera pentru tara noastra, prima hartie igienica de lux - "Elfi Couture". Produsul creat in editie limitata, 1.000 de cutii (4.000 de role).Pentru a intra in posesia hartiei de lux, doritorii trebuie sa se inscrie pe o lista de asteptare, arata producatorul, o fabrica din Arges. Produsul va fi insotit de un "Certificat de autenticitate". "In ultimii ani, consumatorii au cautat produse in ambalaje inedite, modele si culori care sa se diferentieze de ... citeste toata stirea