Daca platesti cash la curier vei fi monitorizat de ANAF. Fiscul iti va retine datele timp de 5 ani

Firmele de curierat vor fi obligate sa raporteze la ANAF detalii referitoare la persoanele care platesc ramburs produsele comandate online. Ordonanta de urgenta, care completeaza Codul de Procedura Fiscala, a fost adoptata miercuri, 18 mai, de Guvern si urmeaza sa intre in vigoare in momentul publicarii in Monitorul Oficial. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, afirma ca prevederea cuprinsa in noul act normativ vizeaza "o colectare mai buna a taxelor si impozitelor". Solicitat de ... citeste toata stirea