Compania aeriana DAN Air, singurul operator de pe Aeroportul Brasov, are in plan ca in programul de zboruri din iarna sa scoata cursele de pe aeroportul Otopeni si sa se concentreze doar pe Brasov, acesta fiind si planul initial, insa problemele de pe terminalul Ghimbav i-au determinat sa inceapa operarea si de la Bucuresti."Ne-am dori sa ne concentram doar asupra Brasovului, dar trebuie sa mergem la Bucuresti pentru controale tehnice, de aceea am pus si Bucurestiul la vanzare. Brasovul ... citeste toata stirea