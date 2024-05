Dan Air repeta: Nu ne intoarcem la Brasov

Dan Air, companie aeriana care a inceput operarea zborurilor in iunie 2023 de pe aeroportul Brasov, dar s-a mutat in noiembrie pe aeroportul din Bacau, spune ca a ajuns la 12 destinatii cu plecare din Bacau, iar in sezonul de vara deruleaza si curse charter."Am introdus si a doua aeronava pentru a mari destinatiile pe care le operam. Am ajuns la numar de 12 destinatii din Bacau. Operam si din Bucuresti pentru compania Anima Wings si Christian Tour. Pe sezonul de vara avem curse charter ... citește toată știrea